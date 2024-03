Resultados desde Nueva York El invicto peso súper welter ‘King’ Callum Walsh (10-0, 8 KOs) trabajó sobre el juego Dauren Yeleussinov (11-4-1, 10 KOs) durante nueve asaltos antes de ganar por detención del árbitro el viernes por la noche en The Theatre del Madison Square Garden en Nueva York. El árbitro detuvo la pelea al 1:56. Walsh reclamó el título vacante continental americano del CMB. El peso pluma Feargal McCrory (16-0, 8 KOs) detuvo a Carlos Carlson (25-8, 16 KOs) en el tercer asalto. McCrory derribó a Carlson con un golpe al cuerpo y el árbitro lo desestimó durante el ataque de seguimiento de McCrory. El tiempo era las 2:07. McCrory reclamó el título continental americano de la AMB. El veterano favorito de los fanáticos de Long Island, Cletus ‘The Hebrew Hammer’ Seldin (28-1, 23 KOs) anotó una decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre José Angulo (16-8, 9 KOs) en un choque de peso súper ligero. Seldin, de 37 años, derribó a Angulo con un derechazo en el primer asalto. Una izquierda de Seldin volvió a derribar a Angulo en el segundo asalto. Después de eso, Angulo logró pasar los ocho rounds completos. Seldin ganó por puntuaciones de 78-72, 77-73, 75-75. El invicto superligero Reshat ‘The Albanian Bear’ Mati (15-0, 8 KOs) superó a Irving ‘Poderoso’ Macías (15-5, 10 KOs) en ocho asaltos unilaterales. Las puntuaciones fueron 80-72-79-73, 80-72. El popular peso semipesado ‘irlandés’ Joe Ward, (11-1, 7 KOs) anotó un nocaut en el segundo asalto contra Derrick ‘Take it to the Bank’ Webster (29-5-1, 14 KOs). Webster cayó tres veces. Eran las 2:25. Actualidad de la salud de "Mano de Piedra" Durán Kalajdzic vence a Barrera en Florida Like this: Like Loading...

