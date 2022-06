Zayas tiene infección viral y suspende ante Hudaynazarov el 11 de junio Choque Lebron-Lebron fijado como coestelar Berlanga-Angulo El prospecto de peso mediano junior Xander Zayas se vio obligado a retirarse de su pelea del 11 de junio con Ravshan Hudaynazarov en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden debido a una infección viral no relacionada con COVID-19. Zayas-Hudaynazarov estaba programado para ser el coestelar del evento principal de peso súper mediano de 10 asaltos entre Edgar “The Chosen One” Berlanga y el dos veces retador al título mundial Alexis Angulo. La nueva co-estelar verá al peso ligero junior puertorriqueño Henry “Moncho” Lebron (15-0, 10 KOs) pelear contra su compatriota Luis “Popeye” Lebron (18-3-1, 11 KOs) en ocho asaltos por la OMB vacante. título latino. Zayas dijo: “Lamento anunciar que me vi obligado a retirarme de mi pelea el 11 de junio. Hice todo lo posible para recuperarme, sin embargo, mi condición empeoró en los últimos días. Por mucho que amo este deporte y quería dar un espectáculo en el Madison Square Garden para los fanáticos, mi salud es lo primero, y mi equipo y yo tuvimos que tomar la difícil decisión de posponer esta pelea. Quiero agradecer a todos por todo el apoyo y el amor. Volveré pronto.” Actualización de Radivoje Kalajdzic Conlan-Marriaga para el 6 de agosto en Belfast Like this: Like Loading...

