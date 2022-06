Conlan-Marriaga para el 6 de agosto en Belfast El peso pluma “Mick” Conlan regresará a menos de cinco meses de su brutal derrota por KO contra el campeón de la AMB, Leigh Wood. Conlan (16-1, 8 KOs) peleará contra el veterano colombiano Miguel Marriaga (30-5, 28 KOs) en el evento principal de 10 asaltos el sábado 6 de agosto en The SSE Arena como parte del festival anual Féile an Phobail de Belfast. Conlan-Marriaga y las peleas preliminares se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. “No hay lugar como el hogar, y estamos encantados de que Mick tenga otra oportunidad de actuar frente a los tremendos fanáticos de Belfast”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Con una victoria sobre un oponente sólido como Marriaga, una vez más estará compitiendo por un título mundial de peso pluma en poco tiempo”. Zayas tiene infección viral y suspende ante Hudaynazarov el 11 de junio Conferencia de prensa virtual de Charlo-Sulecki por por titulo WBC Like this: Like Loading...

