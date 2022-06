Actualización de Radivoje Kalajdzic El peso semipesado Radivoje Kalajdzic puede tener un nombre escrito con las letras sobrantes de un juego de scrabble, pero en este caso, las palabras pueden ser muy engañosas. “Hot Rod”, como se le conoce localmente en San Petersburgo, Florida, quien una vez tuvo un enfrentamiento con Artur Betebiev, está a dos semanas de su demolición en el primer round sobre Ernest Amuzu en su patio trasero de Tampa, Florida en el crossover llamadao Creator Clash. Kalajdzic habló sobre el estado de su carrera y sus esperanzas para el futuro. “Estoy esperando que llame ese teléfono, pero me doy cuenta de que no estoy exactamente en el marcado rápido para la mayoría de los chicos”, dijo. “Mi mánager, Ryan Rickey, me ha mantenido activo y estamos en el gimnasio todos los días trabajando para mejorar, así que si esa llamada llega con poca anticipación, estamos listos. “Tal vez no debería decirle a la gente que estoy en el gimnasio todo el tiempo, porque eso hará que la gente no quiera pelear conmigo aún más. Sin embargo, soy un hombre honesto y un boxeador profesional. Se supone que los boxeadores profesionales deben pelear contra la mejor competencia que existe y yo soy la mejor competencia que cualquier peso semipesado puede tener en el mundo en este momento. Estoy listo para cualquiera que me pongan delante”. Hot Rod estuvo en primera fila la semana pasada cuando Jean Pascal rejuveneció su carrera contra Fanlong Meng, con sede en Nueva Jersey, y le dio al destacado chino la primera derrota de su carrera. “Pascal peleó una buena pelea contra Meng, estuvo cerca, podría haber ido de cualquier manera, pero Pascal ganó la pelea. Todavía tiene millas en el tanque y eso se mostró contra Meng. “¿Pelearía con Pascal? Pelearía con él en su jardín trasero si tuviera que hacerlo. Eso es lo mucho que quiero esa pelea. Necesito un nombre como Pascal que me lleve al siguiente nivel y me dé otra oportunidad de título mundial. Realmente no importa quién. El resultado será el mismo. Callum Johnson, Anthony Yarde, Dan Azeez, Joshua Buatsi, Lyndon Arthur. Meng o Pascual. Con el debido respeto, si no puedo vencer a Pascal ahora, nunca seré campeón mundial, así que esa es una pelea que necesito para demostrar que soy digno de un título mundial”. Zayas tiene infección viral y suspende ante Hudaynazarov el 11 de junio Like this: Like Loading...

