Kambosos y Haney muy bien en los entrenamientos El clima era algo frío, pero el campeón mundial de peso ligero del CMB, Devin "The Dream" Haney, recibió una recepción sorprendentemente cálida por parte de los fanáticos australianos en el entrenamiento abierto del jueves en Federation Square de Melbourne. Haney (27-0, 15 KO) se enfrentará al campeón mundial unificado de peso ligero de Australia, George Kambosos Jr. (20-0, 10 KO) el domingo por la tarde (sábado por la noche, hora de EE. UU.) por el título indiscutible frente a más de 50,000 fanáticos en el Marvel Stadium. . A pesar de la plétora de banderas australianas y griegas, Kambosos es de ascendencia griega, los fanáticos locales mostraron respeto por la estrella estadounidense de 23 años, quien ha estado en Melbourne durante la mayor parte de dos semanas. Kambosos ingresó al cuadrilátero entre vítores estridentes, las banderas australiana y griega sobre sus hombros. "Listo para nacer", dijo Kambosos, mientras procedía a boxear y sumergirse en el tan esperado regreso a casa. Kambosos, oriundo de Sydney, no ha boxeado en casa desde 2017. Desde entonces, ha ganado peleas en Estados Unidos, Malasia, Inglaterra y Grecia, una racha de Cenicienta que culminó con la sorpresiva derrota de Teofimo López en noviembre pasado. Ioka defenderá el cinturón de las 115 libras de la OMB contra Nietes Actualización de Radivoje Kalajdzic

