Ioka defenderá el cinturón de las 115 libras de la OMB contra Nietes Por Joe Koizumi El campeón de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka (28-2, 15 KO), de 33 años, anunció hoy (viernes) que defenderá su cinturón contra el retador obligatorio y ex campeón Donnie Nietes (43-1-5, 23 KO), 40, Filipinas, debido a la orden de la OMB en Tokio, Japón, el 13 de julio. Ioka dejó caer una decisión dividida ante Nietes en Macao en la víspera de Año Nuevo en 2018, y deseaba vengar su derrota ante el astuto contragolpeador. Tendrá lugar en el Ota-City General Gymnasium en Tokio y será promovido por Shisei Promotions. Conferencia de prensa final de Ogawa-Cordina en Gales Kambosos y Haney muy bien en los entrenamientos Like this: Like Loading...

