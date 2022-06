Conferencia de prensa final de Ogawa-Cordina en Gales El campeón de peso súper pluma de la FIB Kenichi Ogawa y el retador Joe Cordina se enfrentaron en la conferencia de prensa final antes de su pelea por el título mundial el sábado por la noche en DAZN desde el Motorpoint Arena en Cardiff, Gales. Kenichi Ogawa: “Él dice que me va a noquear en nuestra pelea, lo sabremos el sábado. Será interesante ver lo que pasa. Planeo ser muy agresivo en el ring y tener un combate emocionante, pero al final del día depende de Joe y cómo quiere salir”. Joe Cordina: “Estoy en ese nivel mundial. He hecho sparring con muchos campeones mundiales y he estado con algunos tipos duros… También tengo un gran cerebro de boxeador y esa es una de mis fortalezas. Puedo pensar en mi camino por la derecha y obtener esa victoria el sábado por la noche”. Oficiales de de Kambosos-Haney Ioka defenderá el cinturón de las 115 libras de la OMB contra Nietes Like this: Like Loading...

