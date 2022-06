Oficiales de de Kambosos-Haney Por Ray Wheatley – World of Boxing Habrá un elenco internacional de funcionarios para la pelea por el título unificado de peso ligero entre George Kambosos y Devin Haney el domingo (sábado por la noche en los EE. UU.) desde el Marvel Stadium en Melbourne, Australia. Los jueces son Zoltan Enyedi (Hungría), Pawel Kardyni (Polonia) y Benoit Roussel (Canadá). El árbitro será Héctor Afu de Panamá. Resultados desde Montreal Conferencia de prensa final de Ogawa-Cordina en Gales Like this: Like Loading...

