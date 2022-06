Resultados desde Montreal El invicto WBC #4, IBF #5, WBO #11, WBA #13 súper welter Charles “Bad News” Conwell (17-0, 13 KOs) demolió a Abraham “Pitbull” Juarez Ramirez (19-3, 8 KOs) en tres asaltos el jueves por la noche en el Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá. Conwell derribó a Ramírez dos veces en la segunda ronda (conectó dos golpes después de que Ramírez perdía por segundos). La pelea se detuvo después de que Conwell derribara a Jiménez nuevamente en la tercera ronda. El tiempo era 1:13. El invicto superligero Mazlum Akdeniz (17-0, 8 KOs) superó por puntos a Juan Antonio “El Mozo” Rodríguez 32-9, 28 KOs) sobre diez para reclamar el título vacante WBC Continental Americas. Las puntuaciones fueron 97-91, 98-90, 98-90. A ambos peleadores se les descontaron puntos en el combate. El superligero Mathieu Germain (21-2-1, 9 KOs) tomó una decisión unánime de diez asaltos sobre el previamente invicto Misael Cabrera Arias (12-1, 9 KOs) con puntuaciones de 96-94, 97-93, 99-91. Oficiales de de Kambosos-Haney Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.