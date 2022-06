El campeón mundial unificado de las 122 libras del WBC y la OMB Stephen Fulton Jr. y el ex campeón unificado Danny Roman se enfrentaron cara a cara por primera vez el jueves en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse en el evento principal de Showtime este sábado 4 de junio desde The Armory en Minneapolis.

La conferencia de prensa también contó con el campeón de peso súper mediano de la AMB y favorito de los fanáticos de Minneapolis, David Morrell Jr. y Kalvin Henderson, quienes dieron una vista previa de su enfrentamiento co-estelar en la transmisión de Showtime Championship Boxing.

El inicio de la transmisión será la repetición de Gervonta Davis vs. Rolando Romero.

Esto es lo que los luchadores dijeron el jueves:

STEPHEN FULTON JR.

“Me han reconocido más desde la unificación de los títulos y se siente genial poder tomarme fotos con mis fanáticos.

“Significó todo para mí unificar los cinturones porque dije que quería hacer eso. Cuando gané mi primer título a principios de 2021 y luego me unifiqué más adelante en el año, fue una sensación increíble porque pasé por algunas cosas antes de esa pelea. No solo mi campamento, sino mi hogar. Así que me pasaban muchas cosas. Pero mentalmente estaba allí y lo superé y me unifiqué y ahora estoy aquí.

“Los últimos cuatro boxeadores a los que me enfrenté estaban invictos, así que estoy acostumbrado a este camino. Siempre me acerco a la ocasión. Siempre aparezco cuando llego a estas etapas. Toda mi vida ha sido así. En este momento estoy viviendo el momento. No he estado mirando más allá de nada. Estamos viviendo para hoy. Entonces, cuando llegue el sábado, voy a vivir para ello, divertirme y disfrutarlo. Voy a disfrutar derrotarlo.

“Se siente bien estar en la posición y ser cazado. Se siente bien estar en esta posición porque lo llamé cuando tenía sus títulos y no miraron en mi dirección. Pero luego, cuando no tenían los títulos, miraron en mi dirección porque yo los tenía. Ahora le estoy dando la oportunidad que él no me dio.

“Todos han visto que puedo luchar por dentro, puedo luchar por fuera. Puedo pelear como quiera. Entonces, cómo me despierto el sábado por la mañana determinará cómo peleo el sábado por la noche. Puedo hacer lo que yo quiera. No tengo un estilo para mí.

“Ha perdido tres veces, y tal vez un empate. Hay cuatro maneras de llegar a él. No hay manera de llegar a mí todavía. No hay nadie que se haya dado cuenta de eso.

“Estoy más concentrado. Tengo hambre. Va a ser una buena pelea. Sólo permanece ahí. me voy a divertir Voy a tener una pelota en ese anillo. Siento que cuando me lo tomé en serio al principio de mi carrera, no me estaba divirtiendo. Ahora me arriesgo. Por eso lo escogí y lo elegí”.

DANNY ROMAN

“Esta es la mayor oportunidad de mi vida y estamos aquí para aprovecharla. Yo también he tenido obstáculos. Cuando perdí mis títulos ante MJ, [Murodjon Akhmadaliev] había política involucrada. Pero así es el boxeo y ahora estoy enfocado en quién está frente a mí ahora y ese es Stephen Fulton. No estoy pasando por alto a mi oponente.

“Ha pasado un año desde la última vez que peleé, y estoy prestando atención a eso. Esta oportunidad no se presenta dos veces, así que sé lo que tengo que hacer para obtener esa ‘W’. He estado en su posición antes y no quieres perder esos cinturones. Yo también fui un campeón unificado. Así que sé lo que se necesita. Él va a tratar de verse lo mejor posible, y voy a entrar y dar todo lo que tengo para conseguirlo.

“Esta pelea será como un juego de ajedrez y quien pueda hacer los ajustes correctos ganará la pelea.

“Nos vamos a divertir. Espero una gran pelea. Él está dando lo mejor de sí, yo estoy dando lo mejor de mí.

“Significa todo representar mi cultura mexicoamericana. Estamos a un paso más de hacer historia al igual que los grandes boxeadores mexicanos. Significa mucho.

“Estamos aquí para ganar, y vamos a ganar”.

DAVID MORRELL JR.

“Vine aquí desde Cuba en 2019 y estoy muy feliz de haber podido seguir la guía de Luis DeCubas Sr. y ser tan aceptado por el estado de Minnesota. Me ha permitido perseguir mis sueños y estar en un alto nivel en mi carrera como peleador en Minneapolis. Cada pelea que tengo aquí en The Armory se vuelve más significativa. El apoyo de la gente aquí significa absolutamente todo para mí.

“Me alegra que Henderson tenga la confianza de que cree que va a ganar. Soy consciente de que. Pero es una pena que se vaya a casa con una derrota. Estoy feliz de que tenga tanta confianza porque vamos a dar un gran espectáculo. Pero al mismo tiempo, cuando dice que va a venir y ganar, eso no va a pasar.

“Mi equipo y yo estamos totalmente enfocados en Henderson el sábado por la noche. Después, si quieren que hable de David Benavidez, sé que puedo pelear contra Benavidez porque tengo el coraje necesario para pelear contra alguien como Benavidez. tengo las agallas Soy un campeón y sé que puedo hacerlo.

“Esta pelea se trata de abrir más puertas para mí. En más de una forma. En primer lugar, esta es la primera vez que peleo en SHOWTIME. No lo daré por sentado. Sé que si me desempeño bien en este escenario, se me abrirán puertas con SHOWTIME y con mi carrera. Ganar esta pelea me permitirá cumplir con los proyectos y las peleas que quiero tener más adelante en mi carrera y más adelante este año.

“Mi predicción para el sábado es que seré feliz. No tengo tiempo para el dolor. Estoy demasiado feliz en este momento. Mi hermano menor me pidió un nocaut entre las rondas uno y cinco, y supongo que tendré que hacerlo por él. Esa es mi predicción”.

KALVIN HENDERSON

“Esta es una gran oportunidad. Tengo una gran oportunidad de entrar aquí y tratar de destronar al campeón. Solo quiero que sepan que no estamos aquí para decir: ‘Estamos aquí por la experiencia’. O simplemente para decir: ‘Tenemos la oportunidad de luchar por el título’. Estamos aquí para luchar y estamos aquí para ganar.

“Toda la presión está fuera de mí. Todo el mundo espera que entre aquí, pierda y me acueste. La presión está sobre el campeón. Estamos en su ciudad natal en Estados Unidos. Todo el mundo espera que haga grandes cosas, así que solo tengo que ir allí y mostrarme y hacer lo que mejor sé hacer.

“Se supone que debe sentir que va a ganar. Él es el campeón. Tiene marca de 6-0 con cinco KO. Ya ha peleado en Minnesota un par de veces. Se supone que debe sentirse de esa manera. Y yo también siento lo mismo. Así que nos vamos a ver el sábado por la noche.

“No creo que me esté pasando por alto. Creo que se está tomando esta pelea muy en serio y está entrenado muy en serio para esta pelea. Pero yo también. En el pasado, también arruiné los planes futuros de mis oponentes para peleas después de eso. Eso es lo que vamos a hacer el sábado. Estropear todos sus planes futuros.

“No me preocupa que la multitud esté a favor de Morrell. No es la primera vez que hago esto y los viajes de habilidades. Mi predicción para esta pelea es el dolor”.