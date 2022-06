Conferencia de prensa final Kambosos-Haney La mayor parte de la charla basura ha terminado. Es casi la hora. El campeón de peso ligero WBO/IBF/WBA George Kambosos Jr. (20-0, 10 KOs) y el campeón WBC Devin Haney (27-0, 15 KOs) están a dos días de su enfrentamiento por el título indiscutible en Marvel Stadium. La pelea, que se transmitirá el domingo por la noche en los Estados Unidos, es una de las peleas más importantes que se hayan realizado en suelo australiano. Se esperan más de 40,000 fanáticos, ya que Haney, de 23 años, intenta hacer historia a más de 8,000 millas de su casa. Kambosos, de Sydney, Australia, está de vuelta en casa e intenta anotar su segunda sorpresa consecutiva luego del thriller ganador del título de noviembre pasado sobre Teofimo López. En la conferencia de prensa del jueves, esto fue lo que dijeron los boxeadores. GEORGE KAMBOSOS JR. “Ha sido un viaje largo y duro. Todo el mundo lo sabe, pero estoy listo para el domingo. Todos los momentos difíciles me prepararon para el domingo y volveré a sorprender al mundo. ¿Desvalido? Hermoso. Estamos listos.” “He pasado por todo, así que lo que venga a la mesa el domingo, estaremos listos. Estaremos completamente preparados. Somos guerreros. Sea cual sea el camino que tengamos que tomar, estamos preparados”. Sobre la guerra mental contra Haney “Solo me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando el momento. Solo estoy diciendo la verdad. Si le ha afectado o no, que así sea. Intervendremos allí el domingo, y ahí es donde importa”. “He visualizado la victoria por cualquier medio. He manifestado todo, cada parte de este viaje. Dijeron que nunca estaríamos aquí, pero solo dos personas realmente lo creyeron, yo y mi padre. Entonces, manifesté mi victoria y visualizo la victoria por cualquier medio el domingo”. “Me encanta el estado de desvalido. Han estado en mi contra toda mi carrera. Lo han estado diciendo toda mi carrera. Sigo siendo el perro de arriba, y después del domingo, seguiré siendo el perro de arriba”. DEVIN HANEY “Este es el escenario más grande, pero esto es algo con lo que he soñado. Sabía que algún día estaría aquí, pero no pensé que llegaría tan temprano, pero estoy agradecido. Es la hora.” “Sabía que intentaría cualquier cosa que pudiera para tratar de sacarme de mi juego o desenfocarme. Pero él puede decir lo que quiera decir, porque independientemente voy a hacer lo que hago cuando entremos al ring. Saldré victorioso por cualquier medio”. “Una victoria sería muy satisfactoria porque eso significa que lo hice contra viento y marea, incluso cuando las cosas no estaban funcionando a mi favor. Estaban tratando de hacer todo lo posible para ponerme en desventaja. Pero cuando llegue a la cima, será mucho más dulce. Espero recuperar los cinturones y mostrarle a mi papá lo que logramos juntos”. “Siento que soy mucho mejor peleador. Tengo muchas más habilidades que él. Se lo mostraré el domingo. Es para mí mostrar en el ring. Las probabilidades de apostar realmente no importan porque te mostraré sin importar lo que digan. Estoy niveles por encima de él. Conferencia de Prensa final Fulton-Roman/Morrell-Henderson Like this: Like Loading...

