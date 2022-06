Conferencia de prensa de Inoue-Donaire Por Joe Koizumi

Fotos: Naoki Fukuda “Este es solo un trampolín para mi unificación definitiva”, dijo “Monster” Naoya Inoue (22-0, 19 KOs), campeón de peso gallo de la AMB y la FIB, en la conferencia de prensa el viernes en Yokohama, Japón. Su rencoroso rival, el gobernante del CMB Nonito “Filipino Flash” Donaire (42-6, 28 KOs), campeón de cinco divisiones, también dijo: “Creo que soy el campeón. Es un paso muy importante hacia la unificación final”. Naoya derrotó a Nonito por decisión unánime muy reñida en una dura batalla en noviembre pasado, que fue nombrada “Pelea del año” por muchos medios. Inoue superó una fractura en la cuenca del ojo sufrida en la segunda ronda, finalmente alcanzó a Donaire con un brutal golpe al cuerpo para derribarlo en la undécima y obtuvo una valiosa victoria. Su revancha en el Saitama Super Arena el próximo martes es muy esperada por todos los fanáticos del boxeo en el mundo. Richard Shaefer de Probellum Promotions estuvo presente y fue entrevistado por la prensa japonesa. Dijo positivamente: “La unificación de los cuatro cinturones de campeonato es un objetivo final no solo para los fanáticos del boxeo sino para todos los promotores. Me gustaría esforzarme para materializar la unificación final”. Él realmente tiene la clave ya que maneja a Donaire y al campeón de la OMB Paul Butler (34-2, 15 KOs) también bajo su protección. Monster o Filipino Flash tendrán que salir victoriosos antes del encuentro con British Baby Faced Assassin. Este programa será presentado por Ohashi Promotions con transmisión por Amazon Prime Video en Japón. Todo listo para Showbox el próximo viernes en NY Conferencia de prensa final Kambosos-Haney Like this: Like Loading...

