Todo listo para Showbox el próximo viernes en NY El invicto prospecto de peso pesado dominicano George Arias (17-0, 7 KOs) ahora se enfrentará al invicto Alante Green (10-0-1, 7 KOs) en la coestelar de peso pesado de ocho asaltos de ShoBox: The New Generation el viernes desde Turning Stone. Resort Casino en Verona, NY Arias reemplaza a Elvis García, quien se retiró de la pelea contra Green. El evento principal previamente anunciado consistirá en el dos veces olímpico y medallista de oro 2020 de Uzbekistán, Bakhodir “Big Uzbek” Jalolov (10-0, 10 KOs) frente a “Big” Jack Mulowayi (11-2-1, 7 KOs) de Bélgica en una pelea de peso pesado de ocho asaltos. En la apertura de la transmisión, el peso ligero invicto Tyler “Short Fuse” Tomlin (13-0, 9 KO) se enfrenta a Chann Thonson (10-0, 7 KO) en ocho asaltos. Una cuarta pelea programada entre el ex campeón nacional ucraniano Iegor Plevako (7-0, 4 KO) y Kolbeinn Kristinsson (12-0, 6 KO) entrenado por SugarHill Steward, fue eliminada de la cartelera del 10 de junio después de que Plevako, quien es ucraniano, perdiera un amigo cercano durante la invasión rusa de Ucrania. La transmisión de tres peleas da inicio al fin de semana de inducción al Salón de la Fama del Boxeo Internacional (IBHOF) en las cercanías de Canastota, NY Cordina destruye al campeón de la FIB Ogawa en Gales Conferencia de prensa de Inoue-Donaire Like this: Like Loading...

