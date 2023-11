Zayas listo para enfrentar a Fortea el 9 de diciembre en Florida El contendiente puertorriqueño de peso mediano junior Xander Zayas (17-0, 11 KOs) se enfrentará al español Jorge Fortea (24-3-1, 9 KOs) en una batalla a 10 asaltos el sábado 9 de diciembre en el Charles F. Dodge City Center. en Pembroke Pines, Florida. Zayas-Fortea servirá como co-estelar del enfrentamiento por el título mundial de peso pluma de la OMB entre el actual campeón Robeisy “El Tren” Ramírez y el invicto contendiente mexicano Rafael “El Divino” Espinoza. Xander Zayas: “Estoy decidido a cerrar el año a lo grande y seguir posicionándome como uno de los principales contendientes en el peso mediano junior. En el nuevo año, mi objetivo es continuar mi ascenso paso a paso. Por eso me esfuerzo en darlo todo cada día en el gimnasio. Verás una mejor versión de mí cada vez que pelee”. Ramírez-Espinoza y Zayas-Fortea se transmitirán en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a partir de las 10 p.m. ET/7 p.m. PT. Davies-Barroso por titulo interino 140 libras de la AMB es aplazado Lerena entró al ring con una costilla rota FacebookGorjeoReddit Like this: Like Loading...

