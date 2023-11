Lerena entró al ring con una costilla rota FacebookGorjeoReddit Por Ron Jackson Kevin Lerena de Sudáfrica debería ser conocido como ‘Mr. Courageous’ después de ganar el título interino de peso puente del WBC con una costilla fracturada previa contra Senad Gashi de Pec, Kosovo, en un choque de zurdos el sábado por la noche en el Emperors Palace en Kempton Park. Gashi (27-4, 26 KOs) subió al ring con un récord de nocauts del 96% y predijo que posiblemente detendría a Lerena (30-2, 14 KOs) en su camino hacia el título. Sin embargo, su gran charla antes de la pelea resultó ser nada ya que empujó y cometió faltas durante toda la pelea e incluso fue derribado en el último asalto. Su clasificación #7 del WBC resultó ser un nombre inapropiado. Peleando detrás de su educado zurdo, Lerena superó al decepcionante Gashi, quien entró al ring con una gran reputación, pero falló contra el inteligente Lerena, quien ganó con puntuaciones de 118-109, 117-110 y una salida de 114-113. Lerena tuvo el control en todo momento y selló su victoria con una caída en el último asalto, y el árbitro Mike Griffith también le dedujo un punto a Gashi por sujetar. Lerena ahora debe esperar el resultado del dos veces campeón del mundo Badou Jack contra el actual campeón Lukasz Różański. El ex campeón mundial de peso pesado Lennox Lewis estaba en el ring y se informó que quedó muy impresionado con el jab de Lerena. Zayas listo para enfrentar a Fortea el 9 de diciembre en Florida All Star Boxing y ESPN Knockout desde Ciudad de Panamá el 1 de diciembre Like this: Like Loading...

