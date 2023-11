All Star Boxing y ESPN Knockout desde Ciudad de Panamá el 1 de diciembre All Star Boxing regresa este viernes con un show internacional desde la Ciudad de Panamá, Panamá. En el evento principal, el contendiente mundial de peso welter AMB #11 OMB #11 Derrieck “Pretty Boy” Cuevas (26-1-1, 18 KO’s) de Río Piedras, Puerto Rico se enfrenta al ecuatoriano Marlon “La Furia” Aguas (14-1, 9 KO’s) en un combate de 10 asaltos. La pelea se transmitirá en vivo desde el Coliseo de Combates de Pandeportes del Gobierno Nacional en la Ciudad de Panamá, Panamá a las 9PM/EDT por ESPN+ y ESPN Knockout. En el evento co-estelar, la nueva miembro de All Star Boxing y campeona latina de peso mosca de la OMB #10 Eveling “La Colocha” Ortega (6-4 2 KO’s) de Acopaya, Nicaragua, hace un rápido regreso al ring después de un mes de descanso para enfrentar Yanissa “Reckless” Castellón (3-1) de la Ciudad de Guatemala pero que ahora reside en la Ciudad de Panamá en una batalla a 6 asaltos. La acción nocturna continúa con el contendiente mundial de peso mosca junior WBC #10 OMB #13 Azael “Candelilla” Villar (19-2-4 15 KO’s) de la Ciudad de Panamá, Panamá se enfrenta al ex campeón oro de peso mínimo de la AMB Ricardo “Ricky” Astuvilca OMB #15 ( 23-1 5 KO’s) de Lima, Perú en una batalla a 10 asaltos. El campeón dorado de peso súper mediano de la AMB, #4 clasificado, Uwel Hernández (15-1 9 KO’s), de Cuba por vía de Alemania, hace su primera defensa del título de oro que obtuvo en el último programa transmitido desde Panamá el 4 de agosto. Defiende contra Alexi Rivera (11-3 8 KO’s) de Barranquilla, Colombia en una pelea de 12 asaltos. El inicio de la cobertura de televisión es un choque de prospectos invictos que luchan por el título vacante de peso semipesado Fedelatin de la AMB. El ex campeón WBC Fecarbox Yunior “BroncoMan” Menéndez (8-0 6 KO’s) de Cuba vía Ciudad de Panamá, Panamá asume su desafío más difícil hasta la fecha, enfrentándose al colombiano Heyder “Hitman” Solís (8-0 6 KO’s) en ocho rounds. En otras peleas no televisadas de la cartelera, Alex Bray (2-0 2 KO’s) de Melbourne, FL, de 17 años, pelea contra el siempre competitivo Alcibíades Ballesteros (2-6-2) de Los Santos, Panamá en un choque de 6 asaltos. Pedro Veita de Cuba hará su debut profesional contra Eric Pino (0-1) de Venezuela. 7 combates en total completan el espectáculo. Las puertas abren a las 7:30 p. m. Primer timbre a las 8:00 p. m. El programa lo compra All Star Boxing, Inc en asociación con Top Rank en ESPN+ y Master Promotions. Evento de boxeo de Don King sera transmitido gratis este 2 de diciembre Like this: Like Loading...

