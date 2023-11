Evento de boxeo de Don King sera transmitido gratis este 2 de diciembre Don King les dará a los fanáticos del boxeo un regalo de Navidad anticipado el sábado 2 de diciembre con el evento “People’s Championship Boxing” que presentará cinco grandes peleas por el título. El evento principal será Ian Green vs Vaughn Alexander por el título de peso mediano continental de Norteamérica de la AMB. ¡Por primera vez en la historia del boxeo, se transmitirá GRATIS un evento de boxeo profesional en vivo en cuatro importantes plataformas de redes sociales! La cartelera, que será en el Casino Miami Jai-Alai, se transmitirá en vivo a las 7 pm ET en las siguientes plataformas: Youtube: youtube.com/@DonKingProductions

Instagram: donking_official

Facebook: facebook.com/donkingproductionsinc

X: twitter.com/DonKingPrdctns Además la cartelera se transmitirá en:

Donking.com

Itube247.com

Donking.com

Itube247.com

Fite.tv

