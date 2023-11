Ioka defenderá su titulo AMB ante el Venezolano Pérez el 31 de diciembre en Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Boxing Beat El campeón súper mosca de la AMB, Kazuto Ioka (30-2-1, 15 KOs), defenderá su cinturón recién adquirido contra el venezolano #8 de la AMB, Josber Pérez (20-3, 18 KOs) en Tokio, Japón, en la víspera de Año Nuevo. Su primera defensa tendrá lugar en el Gimnasio General de la ciudad de Ota. Fue anunciado públicamente por Shisei Promotions el lunes con una aparición en línea del retador Pérez. Originalmente se esperaba realizar una tan esperada pelea de unificación con su homólogo del WBC, Juan Francisco Estrada, en la cartelera de fin de año, pero la negociación finalmente fracasó y luego la defensa inicial de Ioka desde que adquirió el cinturón de la AMB de manos de Joshua Franco en junio, contra Pérez se convirtió en una defensa opcional. Ioka dijo en la conferencia de prensa: “Me sentí muy motivado para pelear contra Estrada, pero deseo pelear en la habitual víspera de Año Nuevo y ganarme a Pérez de manera muy convincente”. Pérez, quien una vez tuvo una oportunidad ambiciosa con el rey del peso mosca de la AMB, Artem Dalakian, solo para perder por puntos en febrero de 2020, dijo con confianza: “Siempre he estado entrenando para dar la bienvenida a cualquier oferta repentina por venir y deseo devolverle el cinturón mundial a Venezuela.” Será un placer para nosotros poder ver pelear a Ioka antes de que llegue el próspero 2024, deseando una buena pelea entretenida. Evento de boxeo de Don King sera transmitido gratis este 2 de diciembre Round 12 con Mauricio Sulaimán: Diciembre, ¡Último round de 2023! Like this: Like Loading...

