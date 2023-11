Round 12 con Mauricio Sulaimán: Diciembre, ¡Último round de 2023! Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Entramos en la recta final de este maravilloso 2023, un año lleno de grandes cosas para el boxeo a nivel mundial. Algunas de las peleas más importantes han tenido lugar alrededor del mundo, arenas y estadios llenos, altos ratings en múltiples estaciones y plataformas de televisión; El boxeo femenil ya se ha consolidado como una gran fuerza en el deporte, Arabia Saudita ya se ha posicionado como una realidad para impulsar megacarteles, y el WBC reafirmó su poder de convocatoria y liderazgo en el deporte, con su reciente Convención anual en Uzbekistán. que produjo un amplio plan de acción para 2024. Uno de los grandes propósitos del WBC será continuar el proceso de unidad en todos los ámbitos del boxeo: respeto y colaboración entre promotores, plataformas, organizaciones y todos los integrantes de esta industria que está totalmente fragmentada. El boxeo es un deporte diferente a todos los demás en cuanto a la estructura del negocio, ya que todo recae en los promotores, quienes a su vez se apalancan con lo más importante que hay: las plataformas de televisión/streaming, y con dichos contratos el patrocinio. A las posibilidades se suman, y obviamente, la venta de entradas en taquilla. Hay muchos intereses creados, ya que a veces se trata de contratos o eventos multimillonarios, y por tanto, hay una competencia que no siempre es honorable. Hay otro componente del negocio que son los medios de comunicación, quienes cubriendo deportes pueden obtener importantes ingresos.

Finalmente, tenemos los órganos rectores del deporte, ya sean federaciones continentales y nacionales, así como las comisiones locales de boxeo, y quienes administran los campeonatos mundiales como el WBC, WBA, WBO y IBF. El WBC es una organización sin fines de lucro que cuenta con la afiliación de 170 países en el mundo, y nuestro propósito de existencia es el boxeador, antes, durante y después de sus años de vida en el ring, y cada centavo generado, regresa de una manera u otro al boxeo. Todo lo que el WBC ha hecho, hace y hará es en nombre de todos los boxeadores y promotores que han participado en las peleas por el título de nuestra organización; juntos hemos cambiado este deporte haciéndolo más humano, seguro y grandioso. Al WBC no nos gusta pelear, tratamos de evitar enfrentamientos, somos mediadores, siempre nos proponemos avanzar, sumar, no restar, esa siempre ha sido nuestra naturaleza; Tratamos de no entrar en confrontaciones, pero hay ocasiones en las que no podemos aceptar acciones irresponsables que tengan como objetivo dañar al boxeo o a nuestro orgulloso y honorable WBC. Existe una publicación con sede en EE. UU. llamada The Ring, que nació en 1922, que desafortunadamente dejó de imprimir copias el año pasado y ahora solo está disponible en formato digital. Una revista que ha informado sobre el boxeo durante más de un siglo y es uno de los medios de comunicación más importantes que ha tenido este deporte. La popularidad que tuvo en el siglo pasado los llevó a hacer atribuciones erróneas, ya que el trabajo de una plataforma mediática debe limitarse a comunicar. Crearon ratings de boxeadores por división, lo cual es perfecto, porque eso es lo que le gusta a la afición, temas de discusión, rankings no oficiales que dan charla sobre el deporte, sin embargo después empezaron a otorgar cinturones de campeones a los que consideraban mejores en la división; Aun así, tal vez podría ser aceptable como un tema de popularidad, pero eso creció, les llenó de humo la cabeza y los llevó a buscar ser la autoridad del boxeo en todo el mundo y han seguido atacando sin descanso a organizaciones como la nuestra. El WBC siempre ha mantenido relaciones amistosas; De hecho, durante muchos años, hasta que dejó de imprimirse el año pasado, adquirimos 500 revistas mensuales, que enviábamos a los miembros de nuestra organización. Antes de iniciar nuestra Convención anual, The Ring publicó que sus rankings eran los únicos que importan, que los de organizaciones como el WBC son corruptos, manipulables, y hasta se usó como adjetivo una mala palabra de clase muy baja… Esa fue una de tantas ofensas e intentos de intimidar a terceros por el poder que da tener una publicación, y fue entonces que respondí públicamente. Los hechos son muy claros, The Ring es una publicación que pertenece a una promotora de boxeo, y con eso pierde absolutamente toda credibilidad y autoridad como plataforma mediática. The Ring es una revista que es un negocio, es una empresa, y que cree erróneamente que otorgar cinturones a los campeones les da autoridad y pertenencia en la administración del deporte. Es muy fácil otorgar cinturones a campeones que durante muchos años hicieron su carrera y alcanzaron la cima a través del WBC y los otros tres órganos rectores del boxeo. The Ring no hace absolutamente nada en el boxeo más que publicar notas, hacer sus rankings y elegir a quién regalar cinturones. El WBC tiene 170 países afiliados, operaciones en muchos países, comités de investigación, inversiones millonarias en programas para hacer el boxeo más seguro, programas de responsabilidad social y una infinidad de actividades que necesitan un libro para ser explicadas adecuadamente en detalle. Por la presente invito a mi querido amigo Oscar y Ring Magazine a enterrar los malos sentimientos y avanzar en unidad por el mejoramiento de nuestro gran deporte que es el boxeo. Pasando a otro tema, David Benavidez se consagró con un espectacular nocaut sobre el invicto doble campeón Demetrius Andrade, y fue confirmado como el retador oficial. Benavidez es tres veces campeón del WBC en la división de peso súper mediano, está invicto y tiene un futuro tremendo. Jermall Charlo regresó después de 29 meses de inactividad y lució genial en un resurgimiento profesional, después de superar muchos obstáculos, incluidos problemas de salud mental. Ha regresado y estamos orgullosos de ver lo bien que le está yendo; ahora es un embajador del bienestar mental y una historia de éxito que ayudará a muchas personas en todo el mundo. SABÍAS QUË…?

Golden Boy Promotions es la empresa propietaria de la revista The Ring, y Oscar de la Hoya fue campeón mundial del WBC, en peso superligero, al derrotar a Julio César Chávez; En peso welter derrotó a Pernell Whitaker, y dos veces en peso súper welter contra Javier Castillejo y Ricardo Mayorga. Oscar es uno de los grandes íconos del WBC, y de la familia Sulaimán, y siempre ha recibido todo el apoyo incondicional ya que es un orgullo del boxeo mundial y mexicano. ANÉCDOTA DE HOY

Oscar de la Hoya fue uno de los campeones más queridos de mi papá… “Hijo mío: ¡qué grande es Oscar! Es un gran peleador, valiente y fuerte; Tiene un gran carisma y ¡qué feliz estoy de que ahora como promotor esté teniendo éxito! El WBC apoyó las promociones de Golden Boy desde el primer día y muchas grandes peleas del WBC se han promovido bajo dicha compañía promocional. Oscar visitó México en una ocasión, y fue invitado, con su equipo, a una cena en casa de mi hermano Héctor, y luego de una conversación profunda y sensible, donde se derramaron lágrimas, por la memoria de mi padre, Héctor trajo de su habitación lo más preciado. posesión, un guante firmado por el Santo Padre Francisco y se lo regaló a Oscar para que lo colocara en el hospital que Oscar tiene para la atención de pacientes con cáncer… Oscar siempre tendrá un lugar especial en el corazón de la familia Sulaimán y del WBC. Agradezco sus comentarios en [email protected] Alemán Van Der Vorst es el primer presidente de World Boxing Like this: Like Loading...

