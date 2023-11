Alemán Van Der Vorst es el primer presidente de World Boxing Por. Gabriel F. Cordero Boris Van Der Vorst, un destacado oponente del presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, ha sido elegido presidente inaugural de World Boxing luego de la votacion total de 26 de las 27 federaciones nacionales y se nombraron los tres primeros patrocinadores de la organización durante el pasado fin de semana en Frankfurt, Alemania. Van der Vorst recibió el (63,4%) sobre la candidata estadounidense Elise Seignolle (36,6%) para un mandato por un periodo de dos años y la expectativa es que unas 50 federaciones nacionales formen parte de la organización paulatinamente. También fueron seleccionados tres vicepresidentes : Ryan O’Shea (CAN), Matt Holt (GBR) y Dinah Glykidis (AUS) mas cuatro miembros adicionales de la Junta Ejecutiva. Las proyecciones de ingresos por patrocinios tienen objetivos en tres categorías como equipos, vestimenta y soporte tecnológico. World Boxing nombró a Sting, con sede en Australia, en un acuerdo de cuatro años para equipos de competencia. La empresa también es proveedor de la Asociación Internacional de Boxeo mientras que Nike sera su patrocinador de vestimenta y la china Xempower (Nanjing Shanpao Sports Technology Co., Ltd.) la de tecnología. World Boxing se lanzó en abril de 2023 y tiene como objetivo garantizar que el boxeo siga siendo el corazón del movimiento olímpico. Buscará el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI) y planea trabajar de manera constructiva y colaborativa para desarrollar un camino que preserve el lugar actual del boxeo en el programa de competencia olímpica en Los Ángeles 2028 y más allá. Top Rank gana subasta de la AMB por Kholmatov-Ford Like this: Like Loading...

