Top Rank gana subasta de la AMB por Kholmatov-Ford Top Rank ganó los derechos promocionales para la pelea por el título mundial vacante de peso pluma de la AMB entre Otabek Kholmatov y Raymond Ford. TR ofreció un monto de US$ 317.500,00, al tiempo que dio tres posibles opciones de fecha y lugar para realizar la pelea. El primero es el 16 de febrero en Nueva York; el segundo, el 17 de febrero en Riad; y el tercero es el 2 de marzo, en Nueva York. Matchroom Boxing también participó de la subasta, ofreciendo US$ 255.555,55 en la subasta realizada a través de Zoom esta mañana. Kholmatov y Ford son los dos mejores clasificados en 126 libras y disputarán el título mundial que quedó vacante recientemente debido al aumento de peso de la ex campeona Leigh Wood. Alemán Van Der Vorst es el primer presidente de World Boxing KO Drogas de la AMB el 8 de diciembre en Orlando Like this: Like Loading...

