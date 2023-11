KO Drogas de la AMB el 8 de diciembre en Orlando Boxlab Promotions se enorgullece de anunciar que será el anfitrión de la cartelera de KO por Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el viernes 8 de diciembre en el Caribe Royale Resort en Orlando, FL. La cartelera se transmitirá en vivo por DAZN a las 7:30 p.m. ET. La cartelera de KO Drugs precede a la Convención de la AMB 2023, que se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre en el Caribe Royale Resort. En el Caribe también se llevó a cabo la Convención AMB 2022. “La AMB tiene el honor de regresar a nuestra casa, el Caribe Royale Resort”, dijo el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza. “Confiamos en que nuestra convención de 2023 será incluso mejor que la del año pasado. Previo a este gran evento, tenemos una espectacular cartelera de lucha contra KO Drugs. Ese es el sello distintivo de Boxlab Promotions”. Los boletos desde $40 ya están a la venta en Ticketmaster.com bajo WBA KO Drugs. Las puertas se abren a las 5:30 pm y la primera pelea comienza a las 6. La cartelera de KO Drugs presenta múltiples peleas por el título regional de la AMB. Encabezando esta emocionante velada de boxeo se encuentra una intrigante competencia a diez asaltos por el título de peso ligero Fedelatin de la AMB entre Idalberto Umara y Fradimil Macayo. Peleando desde Miami, FL a través de Cuba, Umara tiene marca de 11-1 con 8 nocáuts. El 28 de julio, Umara triunfo con un brutal nocaut con un solo golpe sobre el ex olímpico William Encarnación en el segundo asalto. El nocaut, que se produjo mediante un gancho, se encuentra entre los mejores del boxeo en 2023. Representando a su natal Venezuela, el destacado récord profesional de Macayo es de 16-1 con 13 nocáuts. En su pelea más reciente, Macayo derrotó al previamente invicto Armando Ramírez Almanza por decisión unánime. También tiene victorias amateur sobre el medallista de oro olímpico de 2016, Robson Conceicao, y el olímpico de 2012, Wellington Romero. El prospecto de primera línea Kevin Hayler Brown desafía a Marcos “El Tigre” Jiménez por el campeonato de peso welter junior continental de las Américas de la AMB. Originario de Cuba, Brown vive y entrena en Las Vegas, Nevada, bajo la dirección del entrenador Ismael Salas. El 26 de mayo, Brown 3-0 (2 KO), ganó una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre Julian Smith. Representando a Higuey, República Dominicana, Jiménez tiene marca de 25-10 con 17 victorias por KO. Jiménez luchó contra varios contendientes y campeones mundiales, incluidos Diego Magdaleno, Carlos Molina, Anthony Peterson, José Félix, Ryan Martin y Ladarius Miller. Jeovanny “El Rayo” Estela, nativo de Orlando, busca mantener intacto su récord perfecto cuando conoce al artista del nocaut mexicano Juan Egaña Elizalde. Estela, 13-0 (4 nocáuts), gano con un nocaut en el primer asalto ante Luis Caraballo Ramos en septiembre. El joven de 23 años tiene muchos seguidores en Florida Central y ha mejorado cada vez. Con marca de 11-2 y todas sus victorias por nocaut, Elizalde ganó ocho peleas consecutivas. En una batalla de invictos, el olímpico dominicano de 2020 Euri Cedeño, 6-0-1 (6 nocáuts) desafía al cubano Yoanki “Diamante” Urrutia, 13-0 (5 nocáuts). Esta pelea de peso mediano muy promocionada está programada a ocho asaltos. La destacada mujer Jasmine Artiga, 11-0-1 (5 KO), compite por el título de peso súper mosca continental de las Américas de la AMB. La nativo de Tampa, FL, se enfrenta a una oponente por nombrar en una contienda de diez asaltos. En una pelea a ocho asaltos en peso súper gallo, el mexicano Israel Rodríguez Picazo, 20-5 (19 nocáuts), desafía al colombiano Wilner Soto, 23-13 (12 nocáuts). El peso welter junior Aaron Aponte, 7-1-1 (6 KO’s) de Hialeah, FL se enfrenta al nativo de México Roberto Almazán Monreal, 11-21 (4 KO’s) en un combate a seis asaltos. El invicto nativo de Orlando, Jean Guerra Vargas, pone en juego su récord de 6-0 cuando se enfrenta a Pedro Hernández de Colorado Springs, CO, 7-15-1 (2 nocáuts) en una pelea de cuatro asaltos. Los destacados internacionales Abass Baraou, 13-1 (9 KO’s) de Berlín, Alemania y Opeyemi Adeyemi de Nigeria, 9-0-1 (7 KO’s) se enfrentan a oponentes por nombrar. “Todo el equipo de Caribe Royale está orgulloso de ser una vez más el anfitrión de la Convención de la AMB”, dijo Amaury Piedra. “Es fantástico tener a todos los visitantes internacionales y leyendas del boxeo regresando a Orlando. Este evento ayuda a mostrar el área y atraerá una gran audiencia a través de nuestro socio de transmisión DAZN”. Top Rank gana subasta de la AMB por Kholmatov-Ford Benavidez: Los fanáticos quieren ver Benavidez-Canelo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.