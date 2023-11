Benavidez: Los fanáticos quieren ver Benavidez-Canelo “Creo que me solidifiqué como una fuerza dominante aquí”, dijo David “El Monstruo” Benavídez después de defender su título interino de peso súper mediano del WBC contra Demetrius “Boo Boo” Andrade. “Simplemente les recordé a todos quién es el verdadero campeón en las 168. ¿Quién quiere verme contra Canelo? Voy a ser campeón mundial de peso súper mediano, tres veces campeón mundial. Ahora, solo dame la pelea que todos queremos ver. ¿Quién quiere ver a Benavídez versus Canelo? “Todo el mundo dice que no soy esto, no soy aquello, que soy desprevenido, que no tengo defensa. Este tipo probablemente aplicó una de las mejores defensas. Es realmente bueno ofensivamente. Apenas podía golpearme, así que creo que eso dice mucho por sí solo. Sólo tengo que seguir ganándole a quien me ponen enfrente. Soy el mejor. Voy a ser el mejor. Voy a ser una leyenda cuando termine, así que a quienquiera que sigas poniendo frente a mí, seguiré derribándolo. “Démosle a la gente lo que quiere ver. Quieren ver a Benavídez versus Canelo”. * * * Demetrius Andrade declaró: “Volveré, volveré al centro del ring. Ascendí en categorías de peso. Trabajaré un poco más en mi cuerpo y volveré a hacerlo. Pensé que en general hice todo lo que tenía que hacer para quitarme al hombre más grande de encima. Definitivamente David es un gran boxeador. Nadie estaba siquiera dispuesto a subir al ring con él. Intenté convertirme en campeón mundial de tres divisiones. Eso no es descabellado. David era el hombre esta noche. Benavídez es el hombre más grande”. Kevin Lerena gana título interino bridge del WBC Like this: Like Loading...

