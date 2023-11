Kevin Lerena gana título interino bridge del WBC Por Ron Jackson Kevin Lerena, de Sudáfrica, ganó el título interino de peso puente del WBC por decisión unánime en 12 puntos ante Senad Gashi, quien estaba más decidido a empujar y cometer faltas en el Emperors Palace cerca de Kempton Park el sábado por la noche. En una batalla de zurdos no hubo nada en los primeros cuatro rounds con Lerena posiblemente ensombreciendo los rounds tres y cuatro. Sin embargo, Lerena (100 kg) aceleró el ritmo en el cuarto asalto con Gashi (99,50 kg) amonestado por un golpe bajo del árbitro Michael Griffiths de Canadá. Lerena, de 31 años, comenzó a dominar en los asaltos seis, siete y ocho anotando con su jab de derecha, mientras Gashi solo intentaba cometer faltas y empujar. Lerena mantuvo el control en las rondas nueve, diez y once, y Gashi, de 33 años, apenas se recuperó. El duodécimo asalto fue un gran asalto para el sudafricano al anotar una caída, ya que Gashi solo tenía la intención de sobrevivir y el árbitro le dedujo un punto justo antes de que sonara la campana. Los jueces Robert Verwijs y Thabo Spampool anotaron 118-109 y 117-110 y la jueza Namhla Tyluba entregó una tarjeta de salida de 114-113. Lerena mejoró su récord 30-2, 14 KOs, y el récord de Gashi cayó a 27-4, 26 KOs. CARTELERA El campeón sudafricano de peso mediano junior Shervantaigh Koopman (69,85 kg) fue más impresionante al anotar una decisión unánime unilateral en ocho asaltos contra Cristiano Ndombassi (69,70 kg). Koopman mejoró su récord a 13-0, 9 KOs y el récord de Ndombassi cayó a 13-8, 10 KOs. Peso pluma: Carl van Blerk Empate 4 Justin Mostert.

Peso semipesado: Bonginkosi Nhlapho Empate 4 Michael Head.

Peso mediano junior: Darrin Roussouw W pts 6 Jami Webb.

Peso ligero: Kaine Fourie W tko 4 Lusanda Komanisi (Tiempo 1:19) El torneo fue presentado por los promotores más antiguos de Sudáfrica, Golden Gloves Promotions. Benavidez: Los fanáticos quieren ver Benavidez-Canelo Benavidez TKOs 6 a Andrade en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.