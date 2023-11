Benavidez TKOs 6 a Andrade en Las Vegas En un choque entre pesos súper medianos invictos, el campeón interino del WBC David “El Monstruo” Benavidez (28-0, 24 KOs) derrotó al bicampeón divisional Demetrius “Boo Boo” Andrade (32-1, 19 KOs) en seis asaltos el sábado por la noche. en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

Andrade, más rápido, tuvo éxito atacando a Benavidez con golpes rápidos. Benavidez, sin embargo, derribó duramente a Andrade en el cuarto round y continuó golpeando a Andrade en los rounds cinco y seis. La pelea se detuvo después del sexto asalto. Charlo regresa con triunfo ante Benavidez Jr. en Las Vegas

