Charlo regresa con triunfo ante Benavidez Jr. en Las Vegas En una pelea de rencor, el invicto campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo (32-0, 22 KOs) logro triunfar por decisión unánime en diez asaltos sobre José Benavídez Jr. (28-3-1, 19 KOs) en un evento especial del WBC sin título el sábado en el evento Benavidez-Andrade de la noche en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Al regresar después de casi dos años y medio, Charlo fue más fuerte que el agresivo Benavidez y ganó la mayoría de los rounds. Benavidez se tambaleó en el décimo. Las puntuaciones fueron 98-92, 99-91, 100-90. Benavidez TKOs 6 a Andrade en Las Vegas Matías vence a Ergashev y retiene el título de las 140 libras de la FIB en Las Vegas Like this: Like Loading...

