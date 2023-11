Davies-Barroso por titulo interino 140 libras de la AMB es aplazado El promotor Oscar De La Hoya ha anunciado que la pelea por el título interino superligero interino de la AMB de este sábado entre Ohara Davies e Ismael Barroso prevista para este sábado en el Toyota Center de Houston, Texas, ha sido pospuesta. “Debido a retrasos en Visa, la pelea entre Ohara Davies e Ismael Barroso prevista para este sábado 2 de diciembre será pospuesta para una fecha posterior. Habrá más información disponible en las próximas semanas.

Floyd “Kid Austin” Schofield será ahora el evento co-principal en la cartelera apilada el 2 de diciembre”. Haney dice que dejará vacantes los títulos de peso ligero Zayas listo para enfrentar a Fortea el 9 de diciembre en Florida Like this: Like Loading...

