Haney dice que dejará vacantes los títulos de peso ligero El campeón unificado de peso ligero, Devin Haney, le dijo a ESPN que planea dejar vacantes sus títulos de la AMB, la FIB y la OMB en las 135 libras. Haney, quien pasará al peso súper ligero para desafiar al campeón del CMB, Regis Prograis, el 9 de diciembre en San Francisco, declaró que ya superó la división y planea pasar al peso welter después de la pelea con Prograis. La medida dejaría a Shakur Stevenson como campeón de peso ligero del WBC y a Tank Davis como campeón de peso ligero de la AMB, con un Lomachenko-Kambosos supuestamente en proceso por el cinturón de peso ligero de la FIB. Davies-Barroso por titulo interino 140 libras de la AMB es aplazado

