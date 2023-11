Oscar busca acercarse a Kingry El promotor Oscar De La Hoya se acercó a través de las redes sociales para tratar de arreglar la relación rota con la estrella de peso welter junior Ryan García, quien peleará el sábado en una cartelera de Golden Boy en Houston. El mensaje de Óscar decía: Bernard y yo hemos pasado décadas organizando los eventos más importantes del deporte, incluida la última pelea de Ryan, que le generó 30 millones de dólares. Construimos campeones, los ayudamos a llevar sus carreras a la cima y los convertimos en los boxeadores mejor pagados. Ryan: manténgase concentrado en su oficio en lugar de escuchar algunas de las interpretaciones de comentarios sacados de contexto de parte de su “equipo”. Bernard y yo seguiremos comprometidos a llevar su carrera a la cima. Pulev-Wawrzyk el 14 de diciembre en California Haney dice que dejará vacantes los títulos de peso ligero Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.