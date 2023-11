Pulev-Wawrzyk el 14 de diciembre en California Un enfrentamiento de peso pesado a diez asaltos entre el ex retador al título mundial Kubrat Pulev (29-3, 14 KOs) y Andrzej Wawrzyk (34-2, 20 KOs) está programado para el jueves 14 de diciembre en The Hangar en CostaMesa, California. El evento Fight Club OC también contará con el invicto en 11-0 en peso súper pluma Austin Brooks en una posible pelea por el título de las Américas de la AMB ademas el peso welter local Luke SantaMaria contra Cameron Krael, el 17-1 peso pesado Tervel Pulev contra Dionardo Minor, el 14-2 de peso súper pluma Viktor Spavinskyl contra .Darel Harris y más. Los boletos están disponibles a $55 y $65 en línea en www.socafights.com. Oscar busca acercarse a Kingry Like this: Like Loading...

