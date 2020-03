Zanfer Promotions cancela eventos de boxeo en vivo en Azteca 7 Zanfer Promotions en coordinación con Box Azteca ha suspendido todos los eventos de boxeo en vivo hasta nuevo aviso. El programa de boxeo semanal del sábado por la noche en la red mexicana Azteca 7 repetirá viejas peleas durante la emergencia de salud. Zanfer y Box Azteca mantendrán una cooperación plena y estrecha con las autoridades federales y locales en un esfuerzo nacional para enfrentar el coronavirus. WBC informa sobre situación del titulo mundial súper mediano femenino

