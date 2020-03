WBC informa sobre situación del titulo mundial súper mediano femenino El 18 de septiembre de 2018, Franchon Crews-Dezurn conquistó el campeonato mundial femenino super mediano del WBC que defendió con éxito el 19 de septiembre de 2019. El 11 de enero de 2019, Alejandra Jiménez derrotó a Crews-Dezurn y conquistó el Campeonato mundial de peso super mediano del WBC. El 24 de enero de 2020, la Asociación Voluntaria Antidopaje notificó al WBC que el contenido de un recipiente de muestra de orina “A” fuera de competencia que VADA recolectó de Alejandra Jiménez el 10 de enero de 2020, como parte del WBC Clean Boxing El programa arrojó un hallazgo de estanozolol. El estanozolol es un esteroide sintético y un derivado de la testosterona, que tiene cualidades anabólicas y androgénicas. El estanozolol está incluido en la lista de sustancias prohibidas del Programa de Boxeo Limpio de VADA y WBC. El 19 de febrero de 2020, el contenido del contenedor de muestra “B” confirmó el hallazgo adverso. Jiménez está disputando el hallazgo adverso. El 10 de febrero de 2020, el Departamento de Licencias y Regulación de Texas suspendió a Alejandra Jiménez por 90 días y declaró el combate como “Sin Decisión”. La Sra. Jiménez está apelando esa decisión. A la luz del hallazgo adverso de la Sra. Jiménez, y en espera del resultado del proceso de investigación y adjudicación del WBC, el 27 de enero de 2020, el WBC suspendió provisionalmente su reconocimiento de Alejandra Jiménez como Campeona Mundial Súper Mediana del CMB. En este punto, no está claro cuánto tiempo le tomará al WBC completar su investigación y evaluación del hallazgo adverso de la Sra. Jiménez y considerar a fondo la posición y los argumentos de la Sra. Jiménez que disputan el hallazgo adverso. La Sra. Crews-Dezurn y su equipo interpusieron una protesta formal ante el WBC sobre el resultado de su pelea contra la Sra. Jiménez a la luz de los resultados adversos. El WBC y el equipo de la Sra. Crews-Dezurn se comunican entre sí en relación con ese asunto. Mientras tanto, de conformidad con el mandato de las Reglas y Regulaciones del WBC para mantener una actividad razonable en sus divisiones, y teniendo en cuenta la posición de la Sra. Crews-Dezurn, el WBC: (1) mantendrá la suspensión provisional del reconocimiento de Alejandra Jiménez como campeona mundial del WBC ; y (2) ordenar una pelea entre la Sra. Crews-Dezurn y la contendiente disponible mejor calificada en la división para el Campeonato Mundial Súper Mediano Femenino del WBC. Una vez que el proceso investigativo y adjudicativo del hallazgo adverso de la Sra. Jiménez concluya, el WBC determinará el estado definitivo de la Sra. Jiménez en el WBC y en su división. Zanfer Promotions cancela eventos de boxeo en vivo en Azteca 7 Round 12 con Mauricio Sulaiman

