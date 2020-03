Round 12 con Mauricio Sulaiman Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman / Presidente del CMB Definitivamente no voy a escribir nada sobre el coronavirus, ya que lo encontrarás en cada canal, columna, chat en lo que se refiere a aplicaciones, memes y conversaciones generales con casi todos. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno que han logrado dos grandes Mexicanos de todos los tiempos: Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce nos han brindado dos exhibiciones increíbles, subiendo al ring para pelear, con guantes de 16 oz para tres rounds brillantes. El primero fue el 23 de noviembre de 2019, en Tijuana, y tuvo lugar debido a la gran humanidad, generosa y generosa de ambos, ya que su objetivo era recaudar fondos para apoyar al ex campeón mundial José Luis Castillo con los gastos médicos derivados del accidente que tuvo en el ring su hijo tenía durante una sesión de entrenamiento. La segunda pelea tuvo lugar el sábado 7 de marzo pasado en Hermosillo, Sonora, frente a una multitud entusiasta de más de 12,000 personas. Reconocemos y aplaudimos a estos dos ídolos del boxeo por usar su iniciativa y apoyar a un amigo que lo necesita, dando su mejor esfuerzo para proporcionar un espectáculo fantástico y memorable. También queremos resaltar y reconocer el gran trabajo que hizo el estado de Sonora para ayudar a lograr este éxito. Magnífico y sincero trabajo en equipo, de eso se trata. Tuve el gran honor de conocer a la gobernadora Claudia Pavlovich. Chávez y la visitamos el mismo día de la pelea para darle un reconocimiento especial y bien merecido. Es una persona trabajadora y con los pies en la tierra totalmente enamorada de su trabajo para servir a su estado y a México. Resulta que el boxeo le trae una gran nostalgia y recuerdos muy felices de su infancia. Sábado tras sábado, su padre y ella miraban el boxeo, y especialmente cuando Julio César Chávez subió al ring para enorgullecer a todos los Mexicanos. Hablamos mucho sobre esas gloriosas salidas de Chávez. El nocaut dramático de Meldrick Taylor, con solo dos segundos restantes en la 12ª ronda, a 2 segundos de perder su récord invicto y su campeonato del WBC. La muy esperada y espectacular pelea contra Héctor Macho Camacho, que Julio dominó de principio a fin, o la increíble entrada en el Estadio Azteca con más de 136 mil asistentes y muchos otros … Chávez y Arce dieron cuatro inspiradas charlas motivacionales durante la semana de la pelea en el mismo número de ciudades, y todas fueron un éxito popular total. Promociones Zanfer de Rafael Soto y Fernando Betran apoyaron el evento con la promoción y TV Azteca, La Casa del Boxeo, transmitió el programa. Fue una experiencia grandiosa e inolvidable llegar a Hermosillo y ver cómo la ciudad entera estuvo vibrantemente involucrada en este evento tan especial. No se entregaron boletos de compensación, se vendieron todos los boletos y hubo euforia en todas partes, buscando boletos de última hora. Recordé los momentos en que Julio César Chávez defendió su campeonato mundial del CMB, la atmósfera de chisporroteo eléctrico se sintió en todas partes. El Travieso se condujo como un verdadero guerrero. Le dio ventaja de peso y altura a Chávez, pero esto fue contrarrestado con la diferencia de 17 años entre los dos. Julio se lastimó el tobillo dos semanas antes del espectáculo; Una lesión grave, pero su profesionalismo y, sobre todo, su corazón altruista, lo empujaron a subir al ring para alegrar a los fieles seguidores. ¡Qué competidor! Travieso Arce tuvo un récord de 68 peleas ganadas, ocho derrotas y dos empates; Campeón mundial del CMB en peso ligero ligero, peso mosca y super peso mosca. Ganó títulos en otras dos divisiones. Fue uno de los boxeadores más valientes, más duros, más decididos y espectacularmente extravagantes en la historia de las divisiones de peso más ligero. Se retiró del boxeo en 2014. Julio César Chávez tuvo 107 peleas ganadas, seis derrotas y dos empates. Fue campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en tres categorías diferentes: peso súper pluma, peso ligero y superligero), y empató dos veces tratando de ganar el peso welter. Tiene un excepcional 37 peleas por el título mundial (Guinness World Record, sin igual). Estuvo casi 14 años invicto, desde su debut hasta su primera derrota, que fue contra Frankie Randall. Un total de 136,346 fanáticos asistieron al Estadio Azteca, para verlo pelear, abrumar y noquear a Greg Haugen, en 1993 (también. Récord mundial Guinness). El mejor campeón mexicano de todos los tiempos y uno de los 10 mejores en el boxeo mundial. Se retiró en 2005. El show en Hermosillo fue un éxito fabuloso. Los fanáticos dejaron la arena emocionados y los televidentes disfrutaron de un espectáculo tremendo, con peleas de cartelera de excelente calidad. Todo el evento fue un triunfo y las causas altruistas se beneficiaron significativamente. El Consejo Mundial de Boxeo otorgó un cinturón conmemorativo a cada boxeador en reconocimiento a su ejemplar trabajo social. Gracias, acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com – WBC informa sobre situación del titulo mundial súper mediano femenino Richard Steele: Roger, un gran entrenador y un gran ser humano.

