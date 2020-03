Hearn tiene fechas de respaldo para las peleas de mayo El promotor Eddie Hearn espera que el coronavirus demore tres eventos importantes de pelea de peso pesado que tiene en el calendario, que está interrumpiendo el boxeo al menos hasta mayo. Las peleas son:

2 de mayo: Dillian Whyte contra Alexander Povetkin

23 de mayo: Oleksandr Usyk contra Dereck Chisora

20 de junio: Anthony Joshua contra Kubrat Pulev Hearn dice que tiene contingencias para mover Whyte-Povetkin a mediados de junio, Usyk-Chisora ​​a fines de junio o principios de julio y, Joshua-Pulev a fines de julio, si es necesario. Inducciones de NYSBHOF retrasadas hasta septiembre Zanfer Promotions cancela eventos de boxeo en vivo en Azteca 7

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.