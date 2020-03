Inducciones de NYSBHOF retrasadas hasta septiembre El Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) anunció que su novena cena anual de inducción se ha pospuesto debido a la pandemia de coronavirus del 19 de abril al 20 de septiembre en Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York. El dinero ya recaudado para boletos y anuncios en el diario puede usarse para el evento del 20 de septiembre o devolverse en su totalidad a pedido en el punto de compra. Mayweather probablemente no peleará este año Hearn tiene fechas de respaldo para las peleas de mayo

