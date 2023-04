Yudai Shigeoka vence a Méndez y gana título interino de las 105 libras del WBC Por Joe Koizumi El invicto zurdo japonés Yudai Shigeoka (7-0, 5 KOs) ganó el cinturón de peso mínimo interino del WBC al detener al ex campeón de la OMB Wilfredo Méndez (18-3, 6 KOs) a los 0:25 del séptimo round el domingo en Tokio, Japón. Los hermanos Shigeoka se convirtieron en campeones mundiales interinos en la misma categoría en la misma noche. Resultados desde Ciudad de México Ginjiro Shigeoka vence a Cuarto y gana título interino de las 105 libras de la FIB Like this: Like Loading...

