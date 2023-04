Ginjiro Shigeoka vence a Cuarto y gana título interino de las 105 libras de la FIB Por Joe Koizumi El invicto zurdo prodigio japonés FIB#4 Ginjiro Shigeoka (9-0-1NC, 7 KOs) adquirió el cinturón vacante interino de las 105 libras de la FIB cuando salió de la lona en el primer asalto y hizo retroceder el filipino FIB#3 Rene Mark Cuarto (21-4-2, 12 KOs) cuatro veces en los asaltos seis, siete y noveno (dos veces), logrando un impresionante nocaut a los 2:55 del noveno asalto el domingo en Tokio, Japón. El golpe al cuerpo de zurdo de Ginjiro fue en el heno. Yudai Shigeoka vence a Méndez y gana título interino de las 105 libras del WBC Lerena-Merhy en eliminatoria de peso puente del WBC en Sudáfrica Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.