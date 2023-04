Resultados desde Ciudad de México Sergio Serrano demostró ser un boxeador que le puede dar batalla a quien sea, y lo comprobó la noche del sábado, ganando por la vía de la decisión unánime en seis rounds al norteamericano José Ramón Torres, quien así perdió su invicto en una pelea en las 135 libras en un evento realizado en el Ring Side Arena en la Ciudad de México en un evento organizado por el promotor Aquiles Torres y State Of The Art Boxing. Un combate que fue duro, tozudo, con mucho intercambio de golpes. Serrano fue el que conectó los mejores golpes; los impactos al cuerpo, fueron de lo mejor e hizo que su contrincante perdiera poco a poco fortaleza física. Al final, no hubo duda y los tres jueces vieron ganador a Sergio Serrano. En la pelea semifinal de la noche, Kevin Pérez fue muy superior a Jhosman Reyes, a quien tiró en dos ocasiones a la lona, ganando por la vía del nocaut efectivo en dos capítulos. La pelea fue en superpluma; Octavio Sandoval superó a Marco Villa, por nocaut técnico en cuatro episodios, en peso supermedio; Cristian Salazar también noqueó en tres capítulos a Zadkiel Rodríguez, en peso superligero. En otras peleas que fueron de alarido, el guerrerense Luis Lorenzo Teyuco, venció por decisión unánime en cuatro rounds a Chrritopher Torres, en superligero; en pelea muy cerrada, Ivan Cortes se alzó con el triunfo por decisión mayoritaria en cuatro rounds sobre Axel López, en peso welter; y en la riña inicial, Emmanuel “Pantera Negra” Herrera noqueó en tres rounds a Santiago Teyuco, en las 135 libras. La velada boxística se llevó a cabo en Ring Side Arena, que tuvo un gran lleno, el promotor Aquiles Torres en copromoción del mánager Isaac Cruz, líder de los Perros Demoledores, y de State Of The Art Boxing, de Estados Unidos, fueron los encargados de hacer la función de boxeo que tuvo muchas emociones. Además de Popis Promotions, Pancho Rosales el Original y de Ángeles Entertainment. Yudai Shigeoka vence a Méndez y gana título interino de las 105 libras del WBC Like this: Like Loading...

