Rozicki-Olivier el 10 de junio en Nueva Escocia Three Lions Promotions (Daniel Otter) ha anunciado una cartelera el 10 de junio en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, encabezada por un choque de peso crucero de doce asaltos entre el ex retador al título mundial y el número 6 del CMB Ryan "The Bruiser" Rozicki (17-1-0 , 16 KOs) y el actual campeón de la Unión Europea EBU Jean Jacques "Hercule" Olivier (15-2-1, 10 KOs) de París Francia. Rozicki, clasificado entre los 15 primeros por los cuatro principales organismos sancionadores, sufrió su única derrota contra Oscar Rivas (28-1, 19 KO) en octubre de 2021 cuando compitió por el título vacante de peso puente del WBC. Olivier fue noticia mundial en 2019 después de recibir un disparo en el pecho durante un presunto enfrentamiento en el estacionamiento de un supermercado en Francia. Desde el incidente que le cambió la vida, que dejó a Olivier en cuidados intensivos y cuestionó sus habilidades para continuar boxeando, ha regresado milagrosamente y se convirtió en el campeón de la Euro, venciendo a Olivier Vautrain (18-4-1, 8 KOs) por RTD el pasado Marzo. Según Otter, el oponente de Rozicki es quien le dará el trabajo necesario para convertirse en campeón mundial de peso crucero. "Queremos que Rozicki haga una declaración frente a la multitud de Halifax junto con el evento coestelar y la cartelera. Olivier es un gran boxeador técnico. Esta no es la combinación de estilo óptima para Ryan, pero necesita enfrentarse a boxeadores de este calibre y estilo para asegurarse de estar listo cuando se presente su oportunidad de ganar un título mundial de peso crucero. Estamos aquí para darles a los fanáticos lo que se merecen, que son peleas reales bajo las grandes luces". La cartelera verá a los compañeros estables de Rozicki: el destacado peso semipesado ucraniano Artur Ziyatdinov (14-1-0, 10KOs) frente a Francisco Rivas (18-4-0, 6Kos) de México, el prospecto de peso mediano junior Jake Daoust (5-1, 3KOs) de Orangeville ON enfrentándose a su compatriota canadiense Roody Rene (2-7-1) de Montreal QC, y al ex peso ligero olímpico Reda Benbaziz (2-0, 1KO) de Montreal QC contra un TBA. La tarjeta también incluirá más talento local con un trío de luchadores de Halifax que se enfrentará a toda la oposición canadiense. Kyle McNeil (13-4-1, 2KOs) contra Dylan Rushton (2-9-3) de Ontario, Canadá por 8 asaltos o menos en la división de peso welter. Brett Beaton (3-1, 2KOs) se enfrentó a Mikhail Miller de Ontario, Canadá y Daniel Beaupre (3-2, 2KOs) se enfrentó a Drake Olchowecki de Ontario, Canadá. Los fanáticos de todo el mundo pueden ver toda la acción de PPV en vivo en FITETV impulsado por triller a partir de las 7:00 p. m. AST.

