Morrell: Mi objetivo es brillar en el boxeo El invicto campeón “regular” de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., dice que no le preocupa un cambio tardío en el oponente mientras se prepara para enfrentar al medallista de bronce olímpico Yamaguchi Falcao este sábado en el evento principal del PPV Gervonta Davis vs. Ryan García en Las Vegas “Tengo planes de eliminarlo y enviar otro mensaje a toda la división de peso súper mediano”, proclamó Morrell. “Falcao es un buen peleador, pero yo soy mejor en todos los aspectos. “Con todas las grandes peleas en el peso supermediano, ganar esta pelea significa todo. Si voy a pelear contra David Benavidez, Canelo Alvarez, Jermall Charlo o cualquiera de los otros grandes nombres del boxeo, debo ganar esta pelea. Entonces, todo está en juego el 22 de abril. Una victoria me llevará a las peleas más importantes del deporte. “Mi objetivo es brillar en el gran escenario y robar el espectáculo”. Conferencia de prensa de presentacion de Shields-Gabriels II Rozicki-Olivier el 10 de junio en Nueva Escocia Like this: Like Loading...

