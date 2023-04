Conferencia de prensa de presentacion de Shields-Gabriels II Por Brad Snyder-La cartelera La indiscutible campeona mundial femenina de peso mediano Claressa “GWOAT” Shields y la actual campeona femenina de peso pesado del CMB Hanna Gabriels se enfrentaron en la conferencia de prensa inicial para su revancha del 3 de junio en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan. Este será el primer evento de boxeo en la historia del lugar de 20,000 asientos. -Sobre Shields siendo el primer evento de boxeo en Little Caesars Arena

Mark Taffet: “La primera pelea en Little Caesars Arena. Solo puedes ser el primero una vez. Y dura para siempre.” -Sobre dónde clasifica Shields en su mente,

Mark Taffet: “Floyd Mayweather, Roy Jones Jr. y Claressa Shields son los tres mejores que he visto. Y no particularmente en ese orden. -Sobre su peleadora, Gabriels

Héctor Cardova: “Segunda pelea, yendo all in. Esto va a ser fuegos artificiales. Nos tomó cinco años hacer realidad la revancha. Pero estamos aquí. Tomó cinco años darnos una revancha, así que eso te dice todo. La dejamos caer y caeremos (Shields) de nuevo”. -Sobre su revancha con Gabriels

Claressa Shields: “Soy un problema. Soy de Flint, Michigan. Quiero todo el humo. Quien tenga el humo, vámonos. Peleemos. Siempre quise conversar con ella después de pelearnos. -Sobre lo que piensa de Shields

Héctor Cardova: “No es que no me caigas bien. Es solo que no me importas. -Sobre la caída de Gabriels en la primera pelea,

Mark Taffet: “Ella hizo lo que ninguna mujer había hecho antes, cuando la puso sobre su trasero. Puedes llamarlo una caída rápida, pero fue una caída”. -Sobre por qué tomó la revancha

Hannah Gabriels: “Hace dos años, fue por ser indiscutible en 154 y yo todavía era la campeona allí, y me evitaste, por la razón que sea. Estoy aquí para tomar las 160”. -Sobre cómo llegó este evento a Little Caesars Arena

Howard Handler, presidente de 313 Presents: "Desde que regresé a casa, he estado muy comprometido con traer el boxeo, el boxeo a lo grande, de vuelta a Detroit. Soy de Detroit, originalmente. Regresé hace 3 años y medio para dirigir 313 Presents. Esta es una de las arenas más magníficas del mundo. Pero al crecer en Detroit, estoy íntimamente familiarizado con la historia del boxeo desde el Estadio Olympia, donde tuve que ir cuando era niño… pasando por Cobo, Joe, Pontiac Silverdome y el Palace. Tengo algunos antecedentes familiares. Mi tío abuelo era boxeador profesional, campeón de los Guantes de Oro, y más notable, como árbitro. Arbitró la primera pelea profesional de Joe Louis. Arbitró el Campeonato de Peso Medio de 1950 con Jake LaMotta y Laurent Dauthille. Entonces, siempre estoy motivado".

