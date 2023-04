“Pitbull” Cruz y “Rocky” Hernández en el “Martes de Café” del WBC Durante el pasado “Martes de Café del WBC” estuvo presente el alto clasificado de la división de peso ligero, Isaac “Pitbull” Cruz, quien habló sobre sus planes, peleas pasadas y más. “ Damos la bienvenida a Isaac Crúz, un luchador que rápidamente se ha convertido en una inspiración para miles de mexicanos. “Pitbull” motiva y conmueve a muchos mexicanos. Es un ejemplo de trabajo duro y estamos muy orgullosos de que esté hoy aquí con nosotros” El mexicano Isaac “Pitbull” Cruz ha demostrado su calidad en la división de las 135 libras en varias ocasiones, derrotando a importantes rivales como Francisco Vargas, Diego Magdaleno, Yuriorkis Gamboa; sin embargo, quizás la pelea que lo puso en el centro de atención debido a su actuación valiente e intrépida fue contra Gervonta Davis. “Pitbull” cruz viene de noquear en el segundo asalto a su compatriota mexicano Eduardo “Zurdito” Ramírez, para quedarse con la faja plateada de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles, California. Tras un primer round de presión de Cruz, el final llegó en el segundo round cuando “Pitbull” envió a Ramírez a la lona con un poderoso gancho de izquierda. Esto es lo que dijo Isaac hoy a los medios sobre Davis-Garcia “ Después de la pelea de Gervonta, aprendí a tener más confianza. Entendí que estoy listo para enfrentar a cualquiera de la división de peso ligero. Que puedo vencer a todos y que estoy listo para ser campeón mundial ”. “ Habrá mucha actividad en la división en estas semanas. Esperamos Haney vs. Lomachenko, por el campeonato indiscutible. Creo que va a ser una pelea estratégica y defensiva, pero es muy importante para nuestros planes futuros . “ Sobre Gervonta Davis vs. Ryan García, no me apoyé en nadie. Quien sea descuidado se llevará la derrota. Ambos boxeadores apostarán por su potencia y buscarán un golpe certero para aterrizar ”. Eduardo “Rocky” Hernández, listo para conquistar el cinturón Verde y Oro En 2019, Eduardo “Rocky” Hernández estuvo a un paso de disputar el título verde y oro; Sin embargo, sufrió un gran revés cuando fue derrotado y perdió su récord invicto, lo que lo llevó a dar un paso atrás para la autorreflexión. Eduardo Hernández se recuperó, aprendió de sus errores, entendió las razones por las que pelea y volvió más fuerte que nunca enfrentando y derrotando a peleadores de alto rango. Su historia está llena de aprendizaje y fortaleza ” comentó Mauricio Sulaimán: Hoy, con una oportunidad por el título nuevamente a la vista, “Rocky” reflexiona sobre sus planes: “ Me siento muy feliz de estar aquí. Estamos a un paso de hacer realidad el sueño: Ser campeón mundial de la organización más grande del mundo “Tuve una segunda oportunidad que no voy a desperdiciar. Dios me dio una gran lección el día que perdí mi récord invicto, Gof me enseñó a entender quiénes eran mis amigos y lo más importante, a entender que todo lo que hago es por mi familia ” Magali Rodríguez lista para defender su corona del WBC La actual campeona de plata en la división de los superligeros enlazó vía Zoom al tradicional “Martes de Café” para hablar de su primera defensa de su corona ante Estelle Mossey el pasado 28 de abril en Tayikistán. Visiblemente emocionada de hablar con la prensa especializada y poder compartir un momento con la familia WBC y su presidente licenciado Mauricio Sulaiman, Magali habló sobre su preparación y lo que significa ser parte de la organización. Magali, quien ganó el título el 11 de junio al derrotar a la retadora francesa Victoire Piteau, fue certera al decir que esta defensa es muy importante para ella, tanto o más que aquella noche en que ganó la corona de la organización que considera más importante. . Cerrando su preparación en Monterrey, Magali comentó que aunque viene de una división liviana, el superligero ha sido una división donde se ha sentido cómoda y fuerte. Respecto a su preparación, fue clara al decir que se ha enfocado mucho en su pegada y velocidad y que viajará a Tayikistán con la firme convicción de regresar a México con una gran victoria. Antes de despedirse de la prensa y regresar al gimnasio, Magali pidió consejo a Isaac Cruz, quien fue uno de los invitados especiales de la conferencia, quien con su característico humor le dijo que lo más importante es viajar con la mente de un ganador y estar seguro del trabajo que se hizo antes de la pelea. Finalmente, Magali agradeció la oportunidad de compartir este momento con toda la familia WBC y prometió regresar con el título. Dante Jardon recibió cinturón NABF Esta mañana, durante la conferencia “Martes de Café”, el Sr. Mauricio Sulaimán, entregó a Dante Jardón el cinturón superwelter de la NABF que ganó el 23 de junio ante Artem Oganesyan, en Montreal y que no había llegado a sus manos por cuestiones logísticas. El “Loco” Jardón viajó a Canadá para enfrentar al duro y entonces invicto prospecto Artem Oganesyan y usó toda su experiencia para vencer a Artem por decisión unánime. Visiblemente emocionado por volver a su hogar -como él lo llama-, Dante fue claro al decir que este cinturón es solo el comienzo y que muy pronto todos los focos del boxeo volverán a estar sobre él, pues quiere conseguir el cinturón verde y oro. . El señor Sulaimán felicitó a Dante porque a pesar del tiempo que lleva en el boxeo por mucho tiempo, nunca se ha rendido y sigue buscando alcanzar sus sueños, algo que sirve de inspiración para muchos jóvenes. Conferencia de prensa de presentacion de Shields-Gabriels II

