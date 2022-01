Yoka acepta eliminatoria FIB contra Hrgovic FacebookGorjeoReddit El promotor Kalle Sauerland ha confirmado que el jueves por la noche el peso pesado Tony Yoka (11-0, 9 KOs) aceptó formalmente por escrito el desafío de pelear contra Filip Hrgovic (14-0, 12 KOs) en una eliminatoria final de la FIB por el título mundial de peso pesado. Yoka aceptó la pelea después de que Luis Ortiz y Joeseph Parker dejaran pasar la oportunidad. Yoka ganó una decisión dividida sobre Hrgovic en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en camino a ganar la medalla de oro. El ganador de Yoka-Hrgovic se convertirá en el retador obligatorio de Oleksandr Usyk, quien está programado para enfrentarse a Anthony Joshua en una revancha en abril. Conferencia de prensa final de Smith-Geffrard Round 12 con Mauricio Sulaimán: El WBC en 2022

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.