Round 12 con Mauricio Sulaimán: El WBC en 2022 Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Estos son los hombres y mujeres que van a dar de qué hablar en el presente año Iniciamos este año un maravilloso grupo de campeones y campeonas, con representación absoluta del mundo, y con actividad calendarizada desde este de enero. A continuación les presento la alineación del verde y oro. PESO COMPLETO Tyson Fury (GB, 31-0-1). Su siguiente combate será contra el retador oficial Dillian Whyte (GB).

Hanna Gabriels (CR, 21-2-1), en la rama femenil. BRIDGERWEIGHT

Óscar Rivas (COL, 28-1). Su subsecuente pelea será contra el retador oficial Evgeny Romanov (RUS). CRUCERO Ilunga Makabu (CG, 28-2). La próxima función va a ser contra el retador oficial Thabiso Mchunu (RSA), el 29 de enero, en Ohio, EU, en pelea promovida por el legendario Don King. El ganador está perfilado para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. SEMICOMPLETO Artur Beterbiev (RUS, 17-0), todas ganadas por KO. SUPERMEDIO Canelo Álvarez (MEX, 57-1-2), considerado el mejor libra por libra, desea el peso crucero, el próximo siete de mayo.

David Benavidez (EU, 25-0) peleará contra David Lemieux (CAN, 43-4) por el título mundial interino.

En la rama femenil, Franchón Crews Dezurn (EU, 7-1) defenderá su campeonato, buscando la unificación, el 22 de febrero. MEDIO Jermall Charlo (EU, 32-0), quien también es uno de los rivales más atractivos para Canelo Álvarez. Clareesa Shields (EU, 11-0), dos veces campeona olímpica y ganadora de títulos en tres divisiones. SUPERWELTER

Jermell Charlo (EU, 34-1-1), tendrá la pelea de desempate ante Brian Castaño (ARG, 17-0-2), se van a disputar los cuatro cinturones.

Patricia Berghult (SUE, 15-0). WELTER

Errol Spence (EU, 27-0), uno de los mejores campeones de la actualidad, probablemente va a pelear contra el cubano Yordenis Ugás, tras vencer a Manny Pacquiao.

Jessica McCaskill (EU, 11-2), campeona unificada de la división. SUPERLIGERO

Josh Taylor (ESC, 18-0), campeón unificado de la división, se enfrenta en su país ante Jack Catterall (GB, 26-0), en febrero.

Chantelle Cameron (GB, 14-0). LIGERO George Kambosos (AUS, 20-0), campeón franquicia que viene de vencer a Teófimo López (EU, 16-1).

Devin Haney (EU, 27-0), cuya pelea puede ser vs. Kambosos.

Katie Taylor (IRL, 20-0), la peleadora sensación del momento SUPERPLUMA Óscar Valdez (MEX, 30-0).

Alycia Baumgardner (EU, 11-1). PLUMA

Gary Russell (EU, 31-1), defiende su título ante el retador oficial Mark Magsayo (FIL, 23-0), el próximo 22 de enero, en Atlantic City, EU.

Amanda Serrano (PUR, 42-1-1). SUPERGALLO

Stephen Fulton (EU, 20-0), tendrá revancha contra Brandon Figueroa (EU, 22-1-1).

Yamileth Mercado (MEX, 18-3). GALLO Nonito Donaire (FIL, 42-6), conquistó el campeonato a los 38 años.

Yulihan Luna (MEX, 22-3-1). SUPERMOSCA Juan Francisco Estrada (MEX, 42-3) peleará la tercera edición contra Román Chocolatito González (NIC, 50-3) por el campeonato franquicia.

Carlos Cuadras (MEX, 39-4-1) ante Srisaket Rungvisai (TAI, 50-5-1), el 5 de febrero por el campeonato, y el ganador, se enfrentará al franquicia.

Lourdes Juárez (MEX, 33-2). MOSCA

Julio César Martínez (MEX, 18-1).

Marlen Esparza (EU, 11-1). MINIMOSCA Masamichi Yabuki (JAP, 13-3), en revancha ante el excampeón Kenshiro Teraji (JAP, 18-1).

Yesenia Gómez (MEX, 19-5-3). PAJA

Panya Pradabsri (TAI, 37-1), en revancha ante el excampeón Wanheng Menayothin (TAI, 55-1).

Cristina Ruppchert (DEU, 11-0-1). ÁTOMO

Fabiana Bytyqi (CZE, 18-0-1). Derivado del incremento en contagios por la ola ómicron, se estaban aplicando estrictos protocolos en muchos de los estados y países, donde se realizarán combates al menos en el primer trimestre de este 2022. Es muy importante que todos colaboremos en este plan de contener la propagación del virus y practicar todas las medidas que hemos aprendido en estos dos años; además, también buscar realizarse pruebas continuamente para el adecuado monitoreo de nuestras familias y colegas. ¿Sabías que…?

Artur Beterbiev tiene un 100 por ciento de efectividad al tener 17 knockouts en 17 triunfos; Ilunga Makabu, detrás con 83.33 por ciento; Errol Spence, 77.78 por ciento, y Óscar Valdez, 76.67 por ciento. Anécdota de hoy

Continuando con la historia que inicié la semana pasada, acerca de esa función de boxeo, del 1 de enero de 1986, en el Palacio de los Deportes, resulta que una noche antes se organizó en casa la fiesta de Año Nuevo. Mi mamá preparó un banquete inigualable; los platillos tradicionales de la temporada, pero también unas delicias de la cocina mexicana. Inclusive, Don King se metió a la cocina, le gritó a mi mamá con su estilo único: “¡Yo tengo mucho hambre, Martha; comida, comida!”. Se sentó en el antecomedor y ahí le entró con ganas a todo. La casa terminó hecha un desastre, y todos nos fuimos al box, por ahí de las dos de la tarde. Al terminar la función –alrededor de las nueve de la noche–, mi papá llamó a doña Martha: “¡Hola vieja, todo salió de maravilla, ya vamos para allá !”. Mi mamá respondió con incredulidad:

“¿Vamos? ¿Quiénes son vamos?”. “¡Pues todos, vieja! ¡Ya vamos para allá para cenar y festejar el Año Nuevo! Ella hizo milagros y recibió a más de 50 personas, un primero de enero, en la época que todo estaba cerrado…

Agradezco sus comentarios en [email protected] Entrenamiento de cumpleaños de Murata, campeón de las 160 libras de la AMB

