Entrenamiento de cumpleaños de Murata, campeón de las 160 libras de la AMB Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El héroe nacional de Japón, medallista de oro olímpico de 2012 y actualmente súper campeón de peso mediano de la AMB, Ryota Murata (16-2, 13 KOs) celebró su trigésimo sexto cumpleaños y demostró un entrenamiento público el miércoles en Tokio, Japón. Murata ha estado anticipando ansiosamente que una pelea de unificación a menudo pospuesta con el campeón de la FIB Gennady Golovkin (41-1-1, 36 KOs), de 39 años, se realizará pronto. Estaba programado para enfrentar a GGG aquí el 29 de diciembre, pero la variante omicron finalmente obligó a posponerlo para el 3 de diciembre. Antes de una gran torta de cumpleaños preparada por Teiken Gym, Murata dijo a la prensa: “Cuando adquirí la medalla de oro en Londres en 2012, la gente me preguntó sobre la posibilidad de competir nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces lo negué, diciendo que entonces cumpliré treinta y cuatro en 2020 y eso es imposible. Sin embargo, es sorprendente que yo, a los 36 años, todavía esté activo, siguiendo mi carrera. Ahora me dedico por completo a entrenar diligentemente”. Su promotor, Akihiko Honda, también dijo: “Esperamos que la restricción del gobierno a la entrada de visitantes extranjeros a Japón termine a fines de febrero y el evento Murata-GGG se lleve a cabo en abril”. Estamos ansiosos por ver la sensacional pelea de unificación para materializarse según lo planeado. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El WBC en 2022 Terence Crawford demanda a Top Rank

