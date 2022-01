Terence Crawford demanda a Top Rank El campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, presentó una demanda multimillonaria contra Top Rank alegando que la compañía deliberadamente no lo convirtió en una estrella de PPV. Crawford afirma en la demanda que el promotor del Salón de la Fama Bob Arum muestra un “sesgo racial repugnante” contra los luchadores negros y acusa a Top Rank de “racismo sistémico” que se extiende por toda la empresa. Arum le dijo al New York Post que perdió millones en Crawford y calificó la demanda de absurda. “Toda mi carrera, puede que haya cometido errores, pero una cosa de la que no se me puede acusar es de ser racista. He promovido decenas de los mejores boxeadores negros”, dijo Arum. Entrenamiento de cumpleaños de Murata, campeón de las 160 libras de la AMB Rolly Romero dice que está reivindicado FacebookGorjeoReddit

