Rolly Romero dice que está reivindicado FacebookGorjeoReddit Rolly: ahora soy el símbolo de la libertad, la pureza y el amor. El contendiente de peso ligero Rolly Romero anunció en las redes sociales que se han retirado las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. Romero estaba programado para un gran día de pago de PPV contra Gervonta Davis en diciembre, pero se vio obligado a retirarse debido a las acusaciones. “Después de tres meses y medio de que mi nombre fue calumniado con acusaciones falsas, tuve que perder oportunidades, me engañaron en mi sueño y me quitaron una gran cantidad de riqueza, la investigación sobre las acusaciones en mi contra se cerró formalmente. . “No se presentaron cargos porque no se pudieron fundamentar las acusaciones porque, como siempre dije, soy inocente. Ahora soy el símbolo de la libertad, la pureza y el amor conocido como “El boxeador conocido formalmente como Rolly”. Ahora todo lo que odies mf’ puede chupar mi grasa negra¨. Terence Crawford demanda a Top Rank

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.