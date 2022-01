La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) llamó a una subasta entre el súper campeón de peso minimosca, Hiroto Kyoguchi, y el campeón regular de la categoría, Esteban Bermúdez. La licitación se llevará a cabo el viernes 28 de enero a las 3:00 p. m., hora del este de EE. UU., y será a través de la plataforma zoom. Kyoguchi debe pelear contra Bermúdez ya que es el oponente obligatorio y la pelea es parte de la estrategia de reducción del título que implementó la AMB hace varios meses. La licitación estará a cargo del Director del Comité de Campeonatos de la AMB, Carlos Chávez, y tendrá una división del 75% para Kyoguchi y el 25% para Bermúdez. La AMB envió el comunicado oficial a los representantes de ambos boxeadores, quienes están al tanto del remate, además de otros promotores interesados ​​en la pelea. La pelea había sido ordenada el pasado 10 de junio de 2021 con un lapso de tiempo de un mes, el cual venció sin acuerdo. Más tarde, el 18 de agosto, el comité otorgó 10 días adicionales hasta el 18 de agosto. El 20 de octubre, se envió otra comunicación dándoles 15 días para enviar los contratos de pelea antes de considerar una subasta. El 5 de noviembre terminó ese plazo y se convocó la subasta para el 12 de noviembre.

Un día antes de la pelea, el 11 de noviembre de 2021, ambos equipos (Matchroom y Greg Cohen) informaron que habían llegado a un acuerdo para la pelea y la subasta fue suspendidos, por lo que tenían hasta el 22 de noviembre para presentar los contratos. El 14 de diciembre de 2021 aún no habían presentado los contratos y como cortesía se les dio hasta el 20 de diciembre de 2021. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre no hubo noticias de ellos, por lo que se les envió un plazo que les daba hasta el 7 de enero que fue definitivo antes de volver a llamar a la subasta. Rolly Romero dice que está reivindicado FacebookGorjeoReddit Munguia-Ballard será el 19 de febrero en una plaza de toros de Tijuana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.