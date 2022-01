Munguia-Ballard será el 19 de febrero en una plaza de toros de Tijuana El contendiente invicto de peso mediano Jaime Munguia (38-0, 30 KOs), hará un gran regreso a casa cuando se enfrente al también invicto D’Mitrius “Big Meech” Ballard (21-0-1, 13 KOs) en una pelea de 12 asaltos por Munguia. Título Intercontinental de la OMB. Originalmente, los boxeadores estaban programados para enfrentarse en 2021, pero la pelea se pospuso debido a una lesión que Ballard sufrió durante el campo de entrenamiento. Ahora, la pelea reprogramada se llevará a cabo el 19 de febrero en la icónica Plaza Monumental de Playas (también conocida como Bullring by the Sea) con 21,000 asientos en Tijuana, México, y se transmitirá en vivo exclusivamente por DAZN en todo el mundo, excepto México. Jaime Munguia: “Ballard es un buen boxeador hambriento que intentará mantener su estatus de invicto. Va a ser un rival peligroso, pero no dejaré que venga a tomar lo que es mío. Lo respeto, como a todos mis rivales, pero estaré preparado para proteger mi cinturón y mi reputación”. D’Mitrus Ballard: “Tengo la suerte de tener esta oportunidad de demostrar que tengo lo que se necesita para estar entre la élite en la división de peso mediano. Creo que nuestros estilos harán una gran y entretenida noche de boxeo. ¡¡Dinero asustado, no ganes dinero!!” WCBS presenta torneo de peso ligero de cuatro hombres

