Conferencia de prensa final de Smith-Geffrard Steve Geffrard no debería estar aquí. El viernes pasado, se estaba preparando para pesar para una pelea en Delray Beach, Florida, cuando recibió una llamada. El campeón de peso semipesado de la OMB, Joe Smith Jr., necesitaba un oponente después de que Callum Johnson contrajo COVID-19. Geffrard respondió a la llamada y peleará contra Smith por el título mundial este sábado por la noche en ESPN en Turning Stone Resort Casino en Verona, NY. En la conferencia de prensa del jueves, esto fue lo que dijeron los luchadores. Joe Smith Jr: “Desde que me convertí en campeón mundial, lo único que realmente ha cambiado para mí es que mantengo este título y quiero mantenerlo así. Geffrard ha estado dentro del ring entrenando con los mejores. Estoy seguro de que va a darlo todo e intentará aprovechar al máximo esta oportunidad única en la vida”. Steve Geffrard: “Cuando esos cinturones están en juego, ese interruptor mental se enciende. Sé que mentalmente y en cuanto a habilidades puedo luchar con los mejores. Me he enfrentado y me he manejado muy bien contra los mejores de la división. Soy un luchador, especialmente con una oportunidad como esta. Voy a estar a la altura de las circunstancias. Le mostraré al mundo quién es Steve Geffrard”. Zumbido del boxeo Yoka acepta eliminatoria FIB contra Hrgovic FacebookGorjeoReddit

